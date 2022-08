Decine di sbarchi a Lampedusa, Meloni: «Sui migranti serve il blocco navale, dal 25 settembre si cambia!»

In una giornata in cui Lampedusa fa fatica contare gli sarchi di migranti (almeno 12 oggi nel momento in cui scriviamo), interviene nel dibattito la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, proponendo una "soluzione" non proprio nuova ma sempre divisiva: il blocco navale. «Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il blocco navale - scrive su Instagram la Meloni -: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l’Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia».

Nel programma politico del centrodestra non manca naturalmente la difesa dei confini nazionali ed europei, ma non c'è il blocco navale che è il chiodo fisso del partito della Meloni , ma solo un generico «controllo delle frontiere e blocco degli sbarchi per fermare, in accordo con le autorità del nord Africa, la tratta degli esseri umani», oltre alla creazione di hot-spot nei territori extra-europei, gestiti dall'Unione Europea.

Proprio poco fa intanto altri 27 migranti, con due diverse imbarcazioni, sono giunti a Lampedusa dove gli sbarchi, dalla mezzanotte, sono arrivati a 12 con un totale di 263 persone. Sui natanti di 5 metri, bloccati dalla Guardia di finanza nei pressi della costa, c'erano 11 tunisini (fra cui una donna e 5 minori) e 10 libici (fra cui un minore).

Anche loro sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, sono presenti: 1.589 migranti a fronte dei 350 posti disponibili.

