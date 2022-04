Def: Draghi vede a palazzo Chigi Franco e Giorgetti

ROMA, 04 APR - Il presidente del Consiglio Mario Draghi, secondo quanto si apprende, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il ministro dell'Economia Daniele Franco, in partenza per Lussemburgo per Eurogruppo ed Ecofin previsti oggi e domani, e il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Sul tavolo il Documento di economia e finanza (Def) che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri in settimana, probabilmente già mercoledì.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA