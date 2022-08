Derby, new entry e “vecchie volpi”: giochi quasi fatti le liste delle Regionali

A marce serrate verso la presentazione delle liste, il cui termine scade oggi alle 20. Alla vigilia ancora fibrillazioni e caselle da riempire.

Fratelli d’Italia punta in alto e schiera a Palermo Alessandro Aricò, Marco Intravaia, Pippo Palmeri, Fabrizio Ferrara, Francesco Paolo Scarpinato e Giosuè Maniaci sindaco di Terrasini. A Catania, tra gli altri, gli uscenti Gaetano Galvagno, Giuseppe Zitelli, Carmelo Nicotra, Dario Daidone ma anche il vicepresidente dell’Ars in arrivo da Attiva Sicilia, Angela Foti, e l’ex assessore comunale Barbara Mirabella. A Trapani lotta tra Sergio Tancredi, Giuseppe Bica, ex sindaco di Custonaci, e Nicola Catania, primo cittadino di Partanna. A Messina confermato il derby tra Elvira Amata, che andrà anche nel listino, e Pino Galluzzo. Ovviamente della partita anche Giusi Savarino ad Agrigento e Giorgio Assenza a Ragusa, oltre che Elena Pagana a Enna.

La Lega conta sui voti di Vincenzo Figuccia e Marianna Caronia a Palermo, Luca Sammartino front runner a Catania assieme ai sindaci Anastasio Carrà (Motta S. Anastasia), Carmelo Corsaro (San Gregorio) e Santo Caruso (Aci S. Antonio), mentre a Siracusa si profilerebbe il derby fra l’uscente Giovanni Cafeo e l’ex deputato regionale Enzo Vinciullo. A Ragusa si riconferma Orazio Ragusa, ma in lizza anche il vittoriese Andrea La Rosa; anche l’agrigentino Carmelo Pullara si ricandida, mentre a Trapani l’ex udc Mimmo Turano (in campo anche alle Politiche) si misura con l’uscente Eleonora Lo Curto; a Messina in campo il capogruppo Nino Catalfamo, che dovrà guardarsi dalla concorrenza di Giuseppe Buzzanca e Pippo Laccoto. A Caltanissetta il nome da battere è Oscar Aiello, a Enna chance per Nino Fuoco Mancuso, assessore di Nicosia.

Forzisti d’attacco a Palermo con Gianfranco Micciché, Edy Tamajo, Francesco Cascio, Pietro Alongi, l’uscente Mario Caputo e la new entry Gaspare Vitrano e a Catania con Marco Falcone e Nicola D’Agostino. Autonomisti con liste quotate ad Agrigento, in campo Roberto Di Mauro, ma soprattutto a Catania dove sono candidati Giuseppe Lombardo, Pippo Compagnone, deputato uscente, e Giuseppe Castiglione, presidente del Consiglio comunale.

I Cuffaro boys sono stati ieri tra i primi a consegnare le liste. A Palermo tra i candidati Angelo Onorato, imprenditore e marito di Francesca Donato, l’europarlamentare ex leghista candidatasi a sindaco di Palermo, il sindaco di Lercara Luciano Marino, Natale Tubiolo, presidente della Srr Area metropolitana di Palermo, Giuseppe Gennuso, presidente del Mcl. Non mancano i “runner” con parenti illustri come Nuccia Albano, sorella del presidente della Fondazione Giglio di Cefalù, o Nicola Greco, figlio di Giovanni, ex deputato regionale del Mpa. Il contenitore centrista a Catania mette in campo Andrea Messina, ex sindaco di San Giovanni La Punta, il sindaco di Valverde Angelo Spina e ancora Giovanni Rapisarda, direttore sanitario dell’ospedale di Caltagirone. Nel Ragusano tutti a rincorrere l’ex sindaco di Modica, Ignazio Abbate. Ad Agrigento partita tutta da giocare per l’ex sindaco di Ribera ed ex vicepresidente della Provincia Carmelo Pace, ma soprattutto per Decio Terrana, uno degli ospiti più illustri proveniente dall’Udc, di cui è segretario regionale. L’ex sindaco di Alcamo Giacomo Scala è invece tra gli outsider nella provincia di Trapani con Vito Gancitano, presidente del Consiglio comunale di Mazara del Vallo.

Il Pd deve sciogliere nodi importanti sino alla fine, oltre ai nomi già fatti nei giorni scorsi su Palermo, grane in vista a Messina dove l’area che fa capo a Pietro Navarra e Franco De Domenico, che ha ritirato la candidatura per le Regionali, potrebbe convergere su Fi. A Catania l’ex deputato regionale ed ex sindaco di Misterbianco Nino Di Guardo ha dato al segretario Barbagallo la sua disponibilità a candidarsi.

Attesa per oggi la presentazione della lista Cento passi che fa capo all’ex presidente dell’Antimafia regionale Claudio Fava, candidato a Catania, Palermo e Messina. In lista a Trapani la giovane consigliera di Campobello di Mazara Carla Prinzivalli, a Palermo Pino Apprendi. Spazio anche a terzo settore e società civile oltre che alla vicepresidente del consiglio comunale di Carini Roberta Bellia, la consigliera comunale di Palermo Mariangela di Gangi, l’avvocata Nadia Spallitta, l’ex candidato sindaco di Bagheria Belvedere, a Caltanissetta Fabio Ruvolo, ad Enna la giornalista Amalia Zampaglione, a Messina il giornalista Riccardo Orioles, il consigliere comunale di Barcellona Domenico Siracusano, ad Agrigento il preside Fontana e Peppe Montalbano, a Catania l’avvocato Brancato, l’esponente antiracket Nicola Grassi, l’imprenditore Pompeo Benincasa, a Siracusa l’avvocato Tuttoilmondo, l’imprenditrice biologica Fiumara e Mario Rizzuti (Cgil).

Base grillina ieri sera al voto per l’imprimatur alle liste, con il candidato governatore Nuccio Di Paola candidato a Caltanissetta, Catania e Palermo. A giocarsi il ritorno a Sala d’Ercole anche gli uscenti Giorgio Pasqua a Siracusa, Antonio De Luca a Messina e Giovanni Di Caro ad Agrigento. A Palermo oltre agli uscenti Luigi Sunseri e Roberta Schillaci, proverà a centrare il risultato anche Adriano Varrica.

Liste De Luca. A Catania l’ex segretario dem Angelo Villari, ma anche l’ex assessore comunale Ludovico Balsamo, i sindaci Luigi Messina (Mascali) e Giuseppe De Luca (Maletto), Salvatore Stefio, uno dei quattro contractor italiani presi prigionieri in Iraq nel 2004. A Messina, fra tanti consiglieri deluchiani, anche Mario Briguglio, già sindaco di Scaletta.

