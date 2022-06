Di Maio, in questi giorni uno spettacolo indecoroso

ROMA, 30 GIU - "Quello visto in questi giorni è uno spettacolo indecoroso. Un teatrino che stanno facendo due forze politiche in un momento storico delicato, mentre si stanno decidendo cose importanti anche per l'Italia. Con Insieme per il Futuro abbiamo fatto una scelta di maturità rispetto ad atteggiamenti che non sono più condivisibili e sostenibili". Così il ministro Luigi Di Maio, fondatore dei gruppi parlamentari di 'Insieme per il futuro', durante l'assemblea congiunta.

