Di Maio, M5s si astiene? Ci dica se è dentro o fuori

ROMA, 12 LUG - L'Italia ha bisogno di stabilità e "non ci può essere una forza politica che dice 'forse giovedì mi astengo': ci dicano se sono dentro o fuori, non si può agire da irresponsabili in un momento come questo". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio a Pescara riferendosi al M5s e sottolineando che "non si può pensare di affrontare l'argomento della verifica di maggioranza giovedì come nulla fosse. Il teatrino della politica non serve a nulla", ha aggiunto Di Maio, dicendosi "contento che all'interno del M5s ci siano tanti parlamentari che non condividono la linea di far cadere il governo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA