ROMA, 09 SET - "Riformare l'Irpef, passando da 4 a 3 scaglioni per abbassare tasse": è questa una delle priorità su cui punta Impegno civico . Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Ic Luigi Di Maio, in una conferenza stampa alla Camera per presentare il programma del partito. Insime alla riforma dell'Irpef, l'obiettivo è anche quello di "eliminare totalmente l'Irap", ha aggiunto.

