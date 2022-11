Dichiarati incandidabili vincono ricorso a Partinico

Tre tra ex consiglieri comunali e assessori di Partinico tornano ad essere candidabili. E' questa la decisione della prima sezione civile della corte di appello che ha esaminato i ricorsi presentati da quattro dei 7 esponenti politici che erano stati definiti incandidabili in primo grado. Per uno il ricorso è stato bocciato. Il periodo preso in esame è quello a cavallo tra il 2018 e il 2020 con in carica l’allora sindaco Maurizio De Luca e poi il commissario regionale Rosario Arena. A vincere il ricorso sono stati l’ex consigliere comunale Gioacchino Albiolo e i due ex assessori Monica Supporta e Rosi Pennino. Per l’allora vicesindaco Maria Grazia Motisi invece è arrivata la conferma della incandidabilità. Altri tre non hanno presentato ricorso in appello e quindi la sentenza di incandidabilità è passata in giudicato.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA