Difesa: Camera, ok a norme su sindacati militari

ROMA, 20 APR - Via libera definitivo dell'Aula della Camera alla nuova normativa sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare. Il testo, alla seconda lettura alla Camera, è stato definitivamente approvato con 282 voti a favore, nessun contrario e 130 astenuti (Lega e Fdi). In particolare, il provvedimento abolisce il divieto per i militari (personale delle Forze armate, dei Carabinieri e della Guardia di finanza) di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad altre associazioni sindacali. A Palazzo Madama sono state inserite, tra l'altro, norme per il rafforzamento della partecipazione femminile alle cariche elettive, la trasparenza del sistema finanziario, la non interferenza dell'attività sindacale nello svolgimento dei servizi istituzionali. Sono state, poi, introdotte modifiche per rendere più graduale il passaggio dalle rappresentanze già esistenti (i Cocer) alle nuove istituzioni sindacali, che richiedono tempi tecnici per essere pienamente operative.

