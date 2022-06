Dino Giarrusso sarebbe prossimo ad un passaggio nella Lega di Salvini

Dino Giarrusso, ex Iena eletto nelle file del M5S a Bruxelles, a quanto apprende l’Adnkronos "cerca casa" politica dopo l’addio al Movimento e avrebbe fatto richiesta di entrare nella Lega. Un "doppio passo" che gli consentirebbe di uscire dal Misto a Bruxelles e di aderire al gruppo "Identità e Democrazia", dove "siedono" gli europarlamentari leghisti in Parlamento europeo. Giarrusso, riferiscono autorevoli fonti, starebbe trattando direttamente con Matteo Salvini, che avrebbe, secondo le stesse fonti, sondato i suoi registrando qualche resistenza, e avrebbe dunque preso tempo per valutare la situazione. Anche se c'è chi fa notare che l’ex grillino in Sicilia ha avuto un gran seguito elettorale alle scorse politiche e potrebbe tornare "utile" per le regionali. “Lui vanta tantissime preferenze giù - riconosce l’europarlamentare leghista Antonio Maria Rinaldi, pur assicurando di non essere a conoscenza delle 'trattative- se approdasse alla Lega ne sarei felicissimo”.

Pubblicità

In realtà, Giarrusso nei giorni scorsi ha già espresso vicinanza all’"outsider" Cateno De Luca.

Ma le cose potrebbero cambiare in corso, mentre nel centrodestra continua il braccio di ferro sul governatore uscente Nello Musumeci, sostenuto con forza da Giorgia Meloni ma osteggiato dalla Lega. Intanto dai vertici leghisti bocche cucite su un eventuale passaggio dell’ex Iena. Al riguardo “non abbiamo nulla da dire”, commentano dallo staff del "Capitano".





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA