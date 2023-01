ROMA, 19 GEN - Via libera all'unanimità dall'Aula del Senato, con 145 voti favorevoli, alla mozione per l'istituzione di una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani presentata dalla senatrice a vita Elena Cattaneo. Non ci sono stati astenuti ne' voti contrari.

