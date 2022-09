Dl aiuti bis: Letta, va approvato senza ricatti

ROMA, 08 SET - "Spero che il dl aiuti bis venga approvato al più presto, perché lì dentro ci sono tante cose positive per le famiglie e per le imprese. Ogni dilazione è negativa per il Paese. Spero che non si vada oltre e che la settimana prossima venga approvato. Spero che nessuno si metta di traverso per banali calcoli elettorali". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine dell'incontro con Confcommercio. "Penso che questo non sia il momento di piccoli calcoli elettorali, è il momento di fare le scelte giuste che servono alle famiglie e alle imprese - ha aggiunto -. Credo che si debba arrivare a trovare una soluzione il più rapidamente possibile, non si può essere condizionati da nessuna discussione o da nessun piccolo calcolo, senza ricatti né discussioni che hanno a che fare con la campagna elettorale".

