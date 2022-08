Dl aiuti bis:pensioni +2% da ottobre,taglio cuneo da luglio

ROMA, 03 AGO - Un punto in più di taglio del cuneo, che arriva così all'1,8%, a partire dal primo luglio e fino alla fine dell'anno. E un anticipo di tre mesi della rivalutazione delle pensioni, con gli assegni che aumenteranno del 2% a partire da ottobre. E', secondo quanto si apprende, lo schema dei nuovo interventi su lavoro e pensioni che saranno introdotti con il decreto aiuti bis, illustrato dal governo ai partiti nel corso di una riunione in mattinata a Palazzo Chigi. Nel corso dell'incontro non sarebbero stati quantificate le risorse necessarie per i due interventi. Confermato che la decontribuzione riguarderà i redditi fino a 35mila euro.

