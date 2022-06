Dl aiuti: Pd, tetto al prezzo della benzina per l'estate

ROMA, 09 GIU - Un tetto al prezzo dei carburanti per due mesi. Lo propone il Pd con un emendamento al dl aiuti, pensato per chi lavora e anche per chi viaggerà questa estate "in ragione degli eccezionali aumenti". Il testo prevede che un Dpcm, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisca "per i successivi sessanta giorni, un prezzo massimo per la vendita dei carburanti, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

