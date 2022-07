Dl aiuti: Silvestri (M5s), probabilmente usciremo dall'Aula

ROMA, 11 LUG - "Probabilmente sì, oggi usciremo dall'Aula dopo aver votato fiducia a governo l'altro giorno". Così il deputato del M5s Francesco Silvestri ha confermato l'intenzione del Movimento di non partecipare al voto sul dl aiuti in programma nel pomeriggio alla Camera. "Siamo in attesa di risposte importanti dal presidente Draghi su grandi temi per il Paese", ha aggiunto Silvestri, sottolineando che "nel dl aiuti si poteva fare di più sul superbonus, la questione dell'inceneritore non è gradita per noi nei modi e nel merito: abbiamo criticità quindi non parteciperemo al voto".

