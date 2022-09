Dl aiuti ter: bonus 150 euro per redditi fino a 20mila euro

ROMA, 16 SET - Un bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui: è, secondo quanto si apprende da fonti di governo, una delle misure contenute nel decreto aiuti ter esaminate dal Consiglio dei ministri. Il bonus andrà anche ai pensionati e interesserà una platea di 22 milioni di persone. Arrivano anche - secondo quanto si legge in una bozza del testo - nuovi stanziamenti per il bonus trasporti, il contributo da 60 euro per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici. In particolare, il Fondo nato con il primo decreto Aiuti è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Il voucher, riconosciuto alle persone con reddito annuo inferiore a 35mila euro, potrà essere richiesto fino a dicembre. Secondo i dati del ministero del Lavoro, finora i bonus emessi sono stati circa 730.000.

