ROMA, 21 APR - Il ministro per i rapporti con il parlamento Federico D'Incà ha posto in Aula al Senato la questione di fiducia sul decreto bollette. E' stata quindi convocata la conferenza dei capigruppo per stabilire il prosieguo dei lavori dell'Assemblea e la seduta è stata sospesa.

