Dl covid: Romeo, senza fiducia Lega non l'avrebbe votato

ROMA, 02 MAR - "Voteremo la fiducia sul decreto covid per senso di responsabilità, come abbiamo sempre fatto da gruppo responsabile. Ma certo se non ci fosse stata la fiducia, non l'avremmo votato. Ci saremmo astenuti come abbiamo fatto alla Camera perché nel decreto ci sono criticità". L'ha detto il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo nella dichiarazione di voto sul decreto all'esame di Palazzo Madama, approvato a Montecitorio il 24 febbraio scorso e su cui il governo ha posto la questione di fiducia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA