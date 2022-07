Dl semplificazioni: M5s deposita emendamenti in Aula

ROMA, 25 LUG - Il M5s ripresenta in Aula alla Camera un pacchetto di emendamenti al dl semplificazioni già respinti durante l'esame nelle commissioni Bilancio e Finanze. La discussione generale a Montecitorio è iniziata da poco. I relatori, Massimo Bitonci (Lega) e Gian Mario Fragomeli (Pd), hanno presentato alcuni emendamenti concordati con le forze di maggioranza che, come spiegano fonti parlamentari, hanno preso l'impegno a non depositarne altri. Il M5s, a quanto si apprende, non ritenendosi soddisfatto della riformulazione di alcuni emendamenti frutto dell'istruttoria del Mef, ha deciso di riproporre in Aula alcune proposte di modifica. Se il Movimento non ritirerà questi emendamenti, sarà la prima rottura di un patto di maggioranza dopo la caduta del governo.

