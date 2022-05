WASHINGTON, 11 MAG - "L'incontro è andato molto bene, Biden ha ringraziato l'Italia come partner forte, alleato affidabile, interlocutore, credibile e io l'ho ringraziato per il ruolo di leadership in questa crisi e la grande collaborazione che c'è stata con tutti gli alleati". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington dopo la visita alla Casa Bianca.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA