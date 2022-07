"Un governo con gli ultimatum non lavora, a quel punto perde il suo senso di esistere". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi. "Se si ha la sensazione che è una sofferenza straordinaria stare in questo governo, che si fa fatica, bisogna essere chiari", ha aggiunto. "Lo dico - ha rimarcato - anche per tanti altri che a settembre minacciano sfracelli e cose terribili".

