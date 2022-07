ROMA, 21 LUG - "Voglio ringraziare prima di tutto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la fiducia accordatami e per la saggezza con cui ha gestito questa fase di crisi. Voglio poi ringraziare voi tutti, per la dedizione, la generosità, il pragmatismo che avete dimostrato in questi mesi". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Cdm.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA