Draghi incontra Guterres, unica risposta unire gli sforzi

ROMA, 22 SET - "Questo è un momento in cui l'unica risposta possibile è unire i nostri sforzi alle Nazioni Unite". Questo uno dei passaggi del colloquio tra il premier italiano, Mario Draghi, e il segretario generale dell'Onu al Palazzo di Vetro, Antonio Guterres. Quest'ultimo ha poi ringraziato Draghi per la sua "leadership a livello internazionale, per la capacità che hai avuto insieme all'Italia di portare avanti e sbloccare dossier molto importanti. Hai dato un contributo eccezionale. Sei un vero campione del multilateralismo".

