ROMA, 21 GIU - A quasi 4 mesi dall'inizio del conflitto "continuano ad emergere nuove atrocità verso civili. Le responsabilità saranno accertate e i crimini puniti". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

