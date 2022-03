Draghi, pronti ad adattarci in base a curva epidemia Covid

ROMA, 17 MAR - "Con il Consiglio dei ministri di oggi facciamo passi fondamentali verso la riapertura. Osserviamo con grande attenzione l'andamento della curva epidemica e siamo pronti ad adattare il nostro apparato alla sua evoluzione, anche in senso più espansivo, se è il caso. Ma attualmente abbiamo preso questi provvedimenti". Lo ha detto il premier, Mario Draghi, in conferenza stampa. "Un dato importantissimo sulle vaccinazioni - ha aggiunto Draghi - è che grazie a vaccini sono stati evitati quasi 80mila decessi in più in Italia nel solo 2021". Il green pass, ha concluso, "è stato un grande successo".

