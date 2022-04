Draghi sente presidente Angola, collaborazione su energia

ROMA, 20 APR - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha appena avuto un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica di Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, in vista della missione dei Ministri Di Maio e Cingolani oggi a Luanda. La conversazione, come riferisce Palazzo Chigi, ha confermato la comune volontà di rafforzare il partenariato bilaterale in tutti i settori di reciproco interesse, con particolare riguardo all'ambito energetico. I due leader hanno auspicato di potersi incontrare prossimamente.

