ROMA, 12 LUG - "Dobbiamo intervenire per favorire l'occupazione" per lottare contro le "diseguaglianze che si aggravano gravemente e difendere salari e pensioni e per fare questo occorre essere insieme: serve il coinvolgimento pieno del governo con le parti sociali". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

