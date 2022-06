Droga: Mattarella, traffico ruba futuro ai giovani profitti

ROMA, 24 GIU - "Domani ricorre la Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga. Contiene due messagi questa giornata: il contrasto al traffico, a quella ignobile orribile attività che cerca di trascinare i giovani nel perdere la pienezza della propria libertà e del proprio futuro pur di guadagnare profitti immani. È uno dei fenomeni piu turpi della storia dell'umanità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita alla Fondazione Villa Maraini, agenzia nazionale di Croce Rossa Italiana e Training Center Mondiale della Federazione di Croce e Mezzaluna Rossa per le dipendenze patologiche. "L'altro messaggio è il contrasto all'absuo e al consumo, quindi l'attenzione alle persone - ha aggiunto -: rimuovere, contrastare, recuperare alla vita alla pienezza della vita e della propria libertà tante persone, e quando questo riesce, come sovente riesce, è un grande contributo alla civiltà e all'umanità".

