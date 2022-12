Dureghello, parole Meloni aiuto a fine ambiguità su fascismo

ROMA, 19 DIC - "Presidente Meloni, ho apprezzato molto le sue parole nel discorso di insediamento e alla cerimonia per i giornalisti ebrei espulsi dall'Ordine. Non perché non conoscessi le sue posizioni già da prima che ricoprisse questo incarico ma perché ritengo che nel suo ruolo di presidente del Consiglio, queste parole contribuiscano a contrastare definitivamente le ambiguità che in una parte del Paese sono ancora presenti sul fascismo e sulle sue responsabilità". Così la presidente della comunità ebraica, Ruth Dureghello rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni durante la festa ebraica Hannukkah al museo ebraico di Roma.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA