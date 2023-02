Editoria: a Piemme la pubblicità di 4 brand Mondadori

ROMA, 06 FEB - Piemme, concessionaria del Gruppo Caltagirone Editore, e Mondadori Media, società del Gruppo Mondadori, hanno definito una partnership finalizzata alla promozione di "Tv Sorrisi e Canzoni", "Chi", "Guida TV" e "Telepiù". La collaborazione prevede l'affidamento in esclusiva a Piemme della vendita in Italia degli spazi pubblicitari dei quattro brand televisivi e entertainment, sul magazine, i canali digitali, social e app nonché la gestione delle sponsorizzazioni legate agli eventi. "L'accordo con Mondadori Media si inserisce naturalmente nel percorso di evoluzione ed integrazione intrapreso da Piemme e permette di consolidare ulteriormente la qualità e la forza della nostra Media Platform, in grado di raggiungere i 12 milioni di contatti lordi al giorno nel Paese" dichiara Walter Bonanno, amministratore delegato di Piemme. "Questa collaborazione si inserisce in un più ampio percorso di diversificazione delle nostre attività commerciali, coerente con la strategia di riposizionamento del nostro portfolio prodotti", ha dichiarato Carlo Mandelli, Amministratore Delegato Mondadori Media. Piemme, concessionaria del Gruppo Caltagirone Editore, rappresenta uno dei principali operatori del settore. Il suo portafoglio mezzi è composto da quotidiani di informazione (Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano di Puglia), dal "social press" Leggo, da stampa periodica (Periodici San Paolo), da un ampio bacino di siti composto dalle piattaforme online delle rispettive testate e da siti terzi in concessione (Aranzulla.it, Centro Meteo Italiano, Funweek.it). Piemme gestisce inoltre la pubblicità locale su Radio Subasio e sui mezzi RCS nelle proprie aree di riferimento.

