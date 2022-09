Election Day, segui su LASICILIA.it lo spoglio in tempo reale con aggiornamenti continui, mappe interattive, foto e video

Per l'Election Day di domenica 25 settembre in campo anche il sito de LA SICILIA con aggiornamenti, liveblog, foto e video, ma soprattutto tutti i dati dello spoglio in tempo reale, una mappa interattiva con i collegi uninominali e un emiciclo interattivo che consentirà agli utenti di visualizzare le maggioranze possibili selezionando i singoli partiti.

Su lasicilia.it potrai quindi seguire lo scrutinio sia delle Politiche e sia delle Regionali e grazie alla partership con la piattaforma digitale Agi Electio ci sarà la possibilità di navigare tra i dati per seguire i risultati in diretta con gli aggiornamenti che atriverrano direttamente dal ministero dell'Interno e dall'ufficio elettorale della Regione siciliana. Delle mappe interattive permetteranno agli utenti di navigare i risultati elettorali per regione, ma anche per provincia, di consultare i precedenti o di vedere i seggi assegnati ai partiti al Parlamento nazionale e all'Ars.

Il sito de LA SICILIA sarà quindi costantemente aggiornato per seguire le elezioni a 360 gradi. oltre ai dati dell'affluenza, già dalle 23 sarà possibile confrontare i primi exit poll o consultare le prime proiezioni in attesa dei dati real time. Approfondimenti anche sui canali social de LA SICILIA: Facebook, Twitter e Instagram.

