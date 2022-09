MILANO, 25 SET - Un cartellone rettangolare con sfondo bianco con un artigianale simbolo di Fratelli d'Italia disegnato in cima e sotto la carta dei tarocchi raffigurante 'l'appesa' è stato attaccato da ignoti in zona Porta Genova a Milano. La carta originale del mazzo dei tarocchi è 'l'appeso' e raffigura un uomo a testa in giù con un piede attaccato a un cappio e le mani dietro la schiena.

