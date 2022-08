ROMA, 05 AGO - "Il quadro di possibile accordo elettorale fra Alternativa e Italexit è sciolto. Laddove c'era un consenso di fondo su una serie di importanti nomi da presentare come candidati, nella composizione in dettaglio delle liste presentata da Italexit abbiamo riscontrato la presenza - anche in ruoli di capolista - di candidati organici a formazioni di ispirazione neofascista". È quanto si legge in una nota di Alternativa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA