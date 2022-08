Elezioni: Azione e +Europa, appello Pd non è risposta

ROMA, 01 AGO - "L'appello della segreteria del Pd non rappresenta una risposta ai temi politici che abbiamo posto ieri al segretario Letta. Risulta poco credibile, peraltro, il riferimento a una alleanza nel solco di Draghi mentre si mantiene come prioritario l'accordo con forze che sono state sempre all'opposizione del governo Draghi. Vedremo se una risposta ci sarà e quale sarà. Restiamo in attesa". Lo affermano i segretari di Azione e +Europa, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova.

