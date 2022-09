Elezioni: Berlusconi, chi non vota si fa del male

ROMA, 12 SET - "Ai giovani dico questo: se non vi piace il mondo che gli adulti vi hanno costruito, avete un solo modo per cambiarlo: la scheda elettorale. Stare a casa è un lusso che può permettersi chi è soddisfatto di come vanno le cose. Tutti gli altri, se non verranno a votare, faranno del male a sé stessi, rinunciando a difendere i propri interessi". Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, stamattina ai microfoni di Rtl 102.5.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA