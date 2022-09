Elezioni: Berlusconi, con Fi Italia non rischia sovranismo

ROMA, 05 SET - "In certi Paesi ha prevalso il sovranismo. Da noi non può accadere perchè ci siamo noi e nella coalizione di centrodestra rappresentiamo i valori della democrazia, siamo testimoni della tradizione liberale europeista, cristiana e atlantica. Anche Weber ha riconosciuto il nostro ruolo e sostenuto che la nostra presenza è rassicurante per l'Europa e siamo onorati di rappresentare il Ppe nel nostro Paese". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Mattino 5 su Canale 5.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA