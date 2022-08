Elezioni: Berlusconi, si deve vincere e ce la faremo

MILANO, 02 AGO - "Speriamo come Forza Italia di arrivare vicino al 20% e anche oltre. Si deve vincere e io credo che ce la faremo": il presidente azzurro Silvio Berlusconi lo ha spiegato all'apertura della campagna elettorale del partito a Bergamo che è partita ieri sera da Brignano a cui, come riportano l'Eco di Bergamo, dal Giornale e dalle pagine locali del Corriere, ha telefonato. "Non sono riuscito ad esserci - ha spiegato ai presenti, a partire dall'onorevole Alessandro Sorte - perché ho registrato venti messaggi televisivi da mandare tutto agosto. Una pillola al giorno leva il medico di torno; una pillola del nostro programma al giorno dovrebbe levare di torno i signori della sinistra".

