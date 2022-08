ROMA, 04 AGO - "Non siamo andati all'incontro con Letta perchè non c'erano le condizioni per arrivare a un'intesa. L'intesa con Calenda si allontana dal sentimento del centrosinistra. Si smette di parlare dei problemi della gente, dall'emergenza climatica all'aumento dei prezzi dell'energia: quei punti vanno rinegoziati se non vogliamo fare un torto al Paese". Lo dice Angelo Bonelli di EV a Rainews24.

