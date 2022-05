Elezioni: Calenda, terzo polo con +E e civiche

ROMA, 16 MAG - "Noi possiamo costruire un terzo polo alternativo con più Europa e liste civiche che dica non ce ne frega niente di essere di destra o di sinistra ma di come si fanno le cose, come abbiamo fatto a Roma dove abbiamo preso il 20%". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a Coffee Break su la La7 parlando delle prossime sfide elettorali. "Sarà la sfida tra due coalizione con dentro atlantisti e filorussi in entrambi gli schieramenti. Due coalizioni che non governeranno mai niente: come fa il M5s a governare con il Pd se non la pensano allo stesso modo su questioni come ad esempio i rigassificatori?", aggiunge.

