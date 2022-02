Elezioni: Calenda, voto subito? Salterebbe Pnrr

ROMA, 17 FEB - "Noi sappiamo i risultati che si otterrebbero adesso", è la risposta di Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Non stop news su RTL 102.5 su l'ipotesi di andare subito al voto. "Salterebbe il Pnrr - aggiunge - perché in campagna elettorale nessuno se ne occuperebbe, si radicalizzerebbero le posizioni sulla pandemia, gli interventi sulle bollette diventerebbero materia di campagna elettorale, abbiamo un tema di inflazione e di salari che non affronterebbe nessuno se non dicendo di dare più soldi". "Le campagne elettorali - prosegue il leader di Azione - non sono la soluzione ogni tre mesi. Adesso sui referendum si divertiranno a fare un'altra campagna elettorale. La politica è stata presa come l'arte di far casino, e chi lo fa nel senso che ci piace lo votiamo senza guardare che tipo di esperienza abbia. Certo che è un disastro".

