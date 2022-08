Elezioni: Cappato, nostra lista respinta ovunque,ricorreremo

MILANO, 23 AGO - "Le Corti d'Appello dove ieri sono state depositate le firme digitali a sostegno delle candidature della lista Referendum e Democrazia hanno deciso di escludere la nostra presenza alle elezioni del 25 settembre". Lo dichiara Marco Cappato, leader della lista. "Il diniego di oggi non ci farà desistere, nelle prossime 48 ore - afferma Cappato - predisporremo i ricorsi urgenti affinché si adegui lo strumento digitale alle farraginose, quanto poco sicure o trasparenti, modalità di raccolta firme cartacee per la presentazione delle candidature per le elezioni politiche".

