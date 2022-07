Elezioni:Ciriani (FdI),Pd teme voto,a rischio suo sistema potere

ROMA, 22 LUG - "Fratelli d'Italia si candida a governare l'Italia con senso di responsabilità e con le qualità che abbiamo dimostrato al governo di tanti Comuni e Regioni, ma siamo consapevoli che la sfida è molto difficile ed importante e non nascondiamo che il Paese vive un momento delicata. Le elezioni sono la fisiologia della democrazia e non una patologia come qualcuno del Pd vorrebbe far credere. Non è a rischio l'Italia ma il sistema di potere che ha creato il Pd negli ultimi 11 anni. Infatti, quando ascolto Enrico Letta e gli esponenti del Pd che descrivono un Paese disastrato mi chiedo: chi l'ha governata negli ultimi anni? E la risposta è il Pd, il centrosinistra, per 11 anni consecutivi. Insomma, se l'Italia è in queste condizioni non si riesce a capire come possa essere il Pd a risollevare le sorti del Paese". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, nel corso della trasmissione Start in onda su Skytg24.

