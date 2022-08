Elezioni: Conte, io leader barricadero? Non transigo su principi

ROMA, 04 AGO - "Sono un leader descamisado? Ma come, sono qui in giacca cravatta, con la solita pochette". Il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite de L'aria che tira, su La7, ha respinto con un sorriso questa etichetta. "Non mi sento affatto in una veste descamisada o barricadera - ha aggiunto -. io sono intransigente e radicale su principi e valori, su questo non negozieremo mai. I cittadini non ne possono più di una politica di potere e poltrone, vogliono obiettivi precisi".

