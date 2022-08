Elezioni: Conte, Pd ha buttato a mare il lavoro fatto con noi

ROMA, 31 AGO - "Le chiacchiere stanno a zero. I fatti sono che il Pd, da quando c'è stata questa emergenza con il governo Draghi, ha buttato a mare un'esperienza di lavoro e riforme concrete fatte durante il Conte 2. L'ha buttata a mare per un calcolo opportunistico elettorale, privilegiando Di Maio, puntando tutto su di lui e su Calenda". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, in un punto stampa a Rimini. "L'affidabilità di Calenda è durata qualche giorno, e poi si è rimangiato l'accordo. Per quanto riguarda l'affidabilità politica di Di Maio - ha aggiunto -, mi sembra che i sondaggi non lo stiano premiando. Il Pd si assuma le responsabilità dei sui comportamenti e sia conseguente".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA