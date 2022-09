Elezioni: Della Vedova, Meloni-Salvini per Ue antagonista

ROMA, 19 SET - "Se guardi a Orban come modello, hai l'idea che chi vince fa quello che vuole. Se Salvini tempo fa andava a Mosca e diceva di stare meglio lì che a Parigi o Bruxelles, vuol dire che ha quell'idea lì. Noi proponiamo un'idea di Italia protagonista in Europa come è stata con Draghi, che va lì a decidere a pari titolo con i grandi Paesi, Francia e Germania. Loro vogliono l'Europa antagonista". Lo ha dichiarato Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, e sottosegretario agli Esteri, ospite del Forum ANSA. "Meloni a Milano ha detto, arriviamo noi e finisce la pacchia, anche nel linguaggio è un messaggio ben preciso", ha aggiunto.

