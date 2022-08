Elezioni:Di Maio a alleati,non ci sono forze di serie A e B

ROMA, 04 AGO - "Dignità e rispetto reciproco, questo è il messaggio che ho trasferito ai potenziali alleati della coalizione". È il senso, si apprende, del discorso di Luigi Di Maio, capo politico di Impegno civico, all'assemblea dei parlamentari della forza politica. "A mio avviso la coalizione deve essere la più ampia possibile per essere competitiva e fermare gli estremismi - ha detto il ministro degli Esteri -. Nelle prossime ore bisogna capire dove vuole andare questa coalizione e che coalizione si vuole costruire. Ma una cosa è certa: le forze politiche di una coalizione non possono essere differenziate in partiti di serie A e di serie B".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA