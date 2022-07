Elezioni: Emiliano non si candiderà, 'qui staremo benissimo'

BARI, 27 LUG - Con la citazione latina "Hic manebimus optime' (Qui staremo benissimo)", il governatore della Puglia, Michele Emiliano, sembra escludere definitivamente ogni ipotesi di una sua possibile candidatura alle prossime elezioni politiche come gli sarebbe stato proposto dal Pd. Ieri sera a Brindisi, a margine della presentazione di un libro, Emiliano ha detto: "Sinceramente non mi pare sia utile spostare i carri armati da un posto all'altro: o li aumenti di numero o è inutile che li sposti, ammesso che io sia un carrarmato". "Quando sono in giro per la Puglia e mi capita di pensare di essere il presidente di questa terra - ha aggiunto - mi vengono i brividi e il groppo in gola. Io lavoro per la Puglia, ho un contratto che dura ancora più di tre anni e quindi: Hic manebimus optime (Qui staremo benissimo)".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA