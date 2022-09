Elezioni: Fico, campo largo non fa bene al Paese

ROMA, 22 SET - "Oggi il M5S ha un'agenda progressista molto chiara, non siamo d'accordo con Calenda su tanti temi, non credo che il campo largo faccia bene al paese, ci vuole un campo progressista e non uno dove si tiene insieme tutto e il contrario di tutto. Non vogliamo annacquare l'agenda progressista". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico (M5S) a SkyTg24. "Noi stiamo lavorando pancia a terra, credo che le nostre proposte che sono molto coerenti stiano facendo crescere il Movimento", conclude.

