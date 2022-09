Elezioni: fonti Fi, da noi un contributo chiave per la vittoria

ROMA, 26 SET - "Forza Italia ha dato un contributo determinante alla vittoria del centrodestra. Il successo della nostra coalizione, che Silvio Berlusconi ha fondato nel 1994, è stato chiaro nonostante una campagna viziata dagli attacchi e dalle mistificazioni. Forza Italia sarà decisiva, con i numeri in Parlamento, per le sue idee e anche per il sistema di relazioni nazionali e internazionali che ha costruito negli anni, per far nascere e far lavorare il nuovo governo, un esecutivo che nasce finalmente con una forte legittimazione popolare. Abbiamo il dovere di fare presto e di iniziare il prima possibile ad affrontare e risolvere i problemi degli italiani a partire dall'emergenza originata dai rincari dell'energia". E' quanto fanno sapere fonti di Forza Italia commentando i primi exit poll dopo la chiusura delle urne.

