Elezioni: Fratoianni, serve patrimoniale su grandi ricchezze

ROMA, 25 AGO - "È ora di restituire a cittadini, famiglie e lavoratori ciò gli è stato sottratto in questi mesi dall'inflazione. Garantendo innanzitutto a chiunque pensioni e salari dignitosi. E l'unico modo per farlo è portare un po' di giustizia nel nostro sistema fiscale: altro che la flat tax di Salvini e Berlusconi. Fisco progressivo e patrimoniale sulle grandi ricchezze sono solo il primo passo nella direzione della giustizia. Perché chi ha di più è giusto che dia di più." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "A maggior ragione - prosegue l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra - se guardiamo i dati sulla povertà del rapporto Eurostat, che pare non interessino a tanti protagonisti del teatrino della politica: oltre un quarto dei bambini italiani con meno di 6 anni vive in famiglie a rischio di povertà, il peggior dato dal 1995. E i loro genitori sono coloro che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, in un Paese in cui non basta lavorare per non essere poveri."

