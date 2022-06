Elezioni in Sicilia, caos di Palermo rallenta l'affluenza: 10,87% alle ore 12 dato parziale

Il caos nei seggi sta rallentando anche il dato sull'affluenza. Alle 12, le informazioni definitive riguardano 587 sezioni su 600: il dato è del 10,87%, in calo rispetto alle amministrative precedenti, fu del 15,16%. Per completare il dato sull'affluenza mancano tredici sezioni, sono quelle in cui sono cominciate in ritardo le operazioni di voto in attesa dell’arrivo dei nuovi presidenti nominati stamattina in sostituzione di quelli che avevano rinunciato, provocando la paralisi dei seggi. Le informazioni sull'affluenza in queste ore stanno arrivando al centralone di raccolta con molta lentezza.

